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Талибы захватили афганский город Лашкаргах

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Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили афганский город Лашкаргах. Об этом сообщает Agency France Press в пятницу, 13 августа.

«Талибы заявили о захвате Лашкаргаха — второго по величине города Афганистана», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице агентства в Twitter.

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В дополнительном сообщении отмечается, что правительство Соединенных Штатов намерено направить военных для эвакуации американских сотрудников с территории Афганистана. Таким образом, под контролем афганского правительства остается только столица и еще несколько районов страны.

Ранее, 12 августа, движение «Талибан» захватило Кандагар.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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