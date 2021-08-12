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Власти США сократят дипломатический персонал в Кабуле

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Власти США в ближайшие недели сократят численность сотрудников посольства страны в Афганистане. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить [свое присутствие] в Афганистане до базового дипломатического представительства», — заявил он в ходе регулярного брифинга.

При этом Прайс подчеркнул, что американская дипмиссия в Кабуле продолжит свою работу. Он также заявил о намерении США разместить дополнительные силы в международном аэропорту Кабула.

«Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая», — указал глава пресс-службы. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале C-SPAN.

Ранее в этот день посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. При этом, по информации посольства, в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.

Также в четверг представитель движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед сообщил, что талибы захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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