Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Афганистан

Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 12 августа, на сайте дипмиссии.

«Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», — отмечается в заявлении.

При этом, по информации посольства, в случае финансовой невозможности купить авиабилет американцы должны связаться с диппредставительством для получения займа.

«Если вы являетесь гражданином США и откладываете свой отъезд в ожидании иммиграционной визы для супруга или несовершеннолетнего ребенка, немедленно свяжитесь с нами», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день представитель движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед сообщил, что талибы захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

В тот же день телеканал Al Jazeera рассказал о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в тот же день отметил, что «Талибан» не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что талибы «готовы участвовать в переходном правительстве», заверив, что у «Талибана» нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил также в четверг, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.