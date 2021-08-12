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Лавров верит данным ЦРУ о падении Кабула в ближайшие месяцы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, 12 августа, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления ЦРУ в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

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«Поскольку все, что происходит в Афганистане, — это результат 20-летнего пребывания США, полагаемся на оценки ЦРУ»,— сказал министр журналистам.

Ранее в этот день агентство Al Jazeera сообщало, что власти Афганистана предложили движению «Талибан» (запрещено в России) участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие. Отмечалось, что это предложение было передано через Катар, где сейчас проходят афганские мирные переговоры.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней.

При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

Ранее, 10 августа, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России подчеркнул, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

США планируют вывести свой военный контингент, который находился в стране на протяжении 20 лет, до конца августа.

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