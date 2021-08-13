Талибы захватили столицу расположенной около Кабула провинции Логар

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам. Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, агентство France-Presse в Twitter.

«Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся», — приводит агентство слова местного депутата и представителя совета провинции Саида Карибуллы Садата.

Он уточнил, что большая часть городских чиновников успела уехать в Кабул.

Вместе с тем власти Дании эвакуируют персонал посольства королевства в Кабуле. Как отмечает TV2, глава МИД страны Йеппе Кофод на пресс-конференции объявил, что посольство будет закрыто из-за ухудшения обстановки в Афганистане.

«Мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет наивысший приоритет», — сказал он.

Кофод добавил, что власти страны призывают всех датчан, которые находятся в Афганистане, немедленно покинуть страну.

Накануне движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

13 августа France-Presse со ссылкой на источники сообщило, что представители стран НАТО проведут встречу по ситуации в стране. При этом за день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили Афганистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.