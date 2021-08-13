Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД ФРГ, Канады и генсеком НАТО

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров американский государственный секретарь обсудил Афганистан, о чем он сообщил в четверг, 12 августа.

«Провел разговоры с Марко Гарно, Хайко Маасом и Йеном Столтенбергом. Обсудили безопасность Афганистана, а также наши планы по сокращению присутствия гражданского населения в Кабуле, приверженность поддержке дипломатического решения конфликта и прочное партнерство с афганским народом», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице американского госсекретаря в Twitter.

Ранее этим же днем Блинкен по итогу переговоров с главой Пентагона Ллойд Остином подтвердил приверженность США мирному урегулированию конфликта на территории Афганистана.

Ранее 12 августа движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.