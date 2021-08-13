США пообещали продолжать поддержку урегулирования в Афганистане

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула и снова подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил американский госдепартамент в пятницу 13 августа.

«Госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин проинформировали президента Гани, что США сокращают гражданское присутствие в Кабуле в свете ситуации с безопасностью и что США ускорят темп программы специальных иммиграционных виз. Министры подчеркнули, что США по-прежнему привержены поддерживать прочные дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана», — говорится в заявлении.

Речь также шла о ситуации в области безопасности, и Блинкен подтвердил приверженность ненасильственному урегулированию.

Ранее, в четверг 12 августа, США заявили, что полностью уверены в том, что если талибы (движение «Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) захватят Афганистан, у этой власти не будет признания в мировом сообществе.