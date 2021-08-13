Прямой эфир
Наука
Рогозин назвал космонавтику средством для выживания людей на Земле
Общество
По факту ЧП с маршруткой в Воронеже возбуждено уголовное дело
Мир
Взрыв в жилом доме произошел в эстонском Тарту
Экономика
Шульгинов сообщил о полноценном обеспечении России топливом
Общество
Число пострадавших при взрыве в Воронеже возросло до 18 человек
Мир
ВОЗ соберет новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Мир
Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы
Мир
На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров
Общество
Аксёнов сообщил о прогнозах большого количества осадков в Керчи

США пообещали продолжать поддержку урегулирования в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула и снова подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил американский госдепартамент в пятницу 13 августа.

Блиц-крюк: талибы заявили о захвате важнейших городов Афганистана
Как долго сможет держать оборону столица страны — Кабул

«Госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин проинформировали президента Гани, что США сокращают гражданское присутствие в Кабуле в свете ситуации с безопасностью и что США ускорят темп программы специальных иммиграционных виз. Министры подчеркнули, что США по-прежнему привержены поддерживать прочные дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана», — говорится в заявлении.

Речь также шла о ситуации в области безопасности, и Блинкен подтвердил приверженность ненасильственному урегулированию.

Ранее, в четверг 12 августа, США заявили, что полностью уверены в том, что если талибы (движение «Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) захватят Афганистан, у этой власти не будет признания в мировом сообществе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021