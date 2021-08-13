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Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане

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Представители стран НАТО в пятницу, 13 августа, проведут встречу по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает в Twitter агентство France-Presse со ссылкой на источники.

По их информации, заседание пройдет после объявления Соединенных Штатов об эвакуации американцев из Афганистана.

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При этом подробности не сообщаются.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров американский государственный секретарь обсудил Афганистан.

Вместе с тем Блинкен по итогу переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в то же день подтвердил приверженность США мирному урегулированию конфликта на территории Афганистана.

12 августа движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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