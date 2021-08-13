Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане

Представители стран НАТО в пятницу, 13 августа, проведут встречу по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает в Twitter агентство France-Presse со ссылкой на источники.

По их информации, заседание пройдет после объявления Соединенных Штатов об эвакуации американцев из Афганистана.

При этом подробности не сообщаются.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров американский государственный секретарь обсудил Афганистан.

Вместе с тем Блинкен по итогу переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в то же день подтвердил приверженность США мирному урегулированию конфликта на территории Афганистана.

12 августа движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.