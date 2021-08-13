Норвегия временно закроет посольство в Кабуле и эвакуирует сотрудников

Власти Норвегии решили временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал. Об этом в пятницу, 13 августа, заявила глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.

«Норвегия отзывает весь персонал посольства из Афганистана и временно закрывает дипмиссию в этой стране», — сказала министр на пресс-конференции.

По словам Сёрейде, приоритетом для ведомства остается безопасность сотрудников. Закрытие посольства в Кабуле является временным, оно будет открыто вновь, когда позволит ситуация, отмечает HNK.

Она добавила, что в Норвегию будут эвакуированы не только граждане этой страны, но и афганские сотрудники, работавшие на дипмиссию, с членами семей, которые захотят покинуть страну, передает RT.

Вместе с тем власти Дании заявили, что эвакуируют персонал посольства королевства в Кабуле, сообщается на сайте kp.ru. Отмечалось, что глава МИД страны Йеппе Кофод на пресс-конференции объявил о скором закрытии посольства из-за ухудшения обстановки в Афганистане.

При этом в российском посольстве в Кабуле сообщили, что эвакуации на текущий момент не готовится.

Также в пятницу правительство Канады решило направить в Кабул подразделение спецназа в качестве обеспечения безопасности сотрудников посольства страны в процессе его эвакуации и до закрытия. Для обеспечения безопасности своих посольств 3 тыс. военных также выслали Соединенные Штаты и 600 солдат — Великобритания.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Пентагон на временной основе перебросит в международный аэропорт Кабула дополнительные силы для содействия вывозу из страны американских дипработников.

Дипломат подчеркнул, что отправка дополнительных сил в аэропорт Кабула не является повторным вводом американских войск — речь идет только о передислокации, чтобы обеспечить безопасный вывоз американских дипломатических работников.

В этот же день «Талибан» (запрещенное в РФ движение ) захватил Кандагар, второй по величине город Афганистана. Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции, захваченной талибами за последние дни.

Ранее в этот же день сообщалось, что боевики «Талибана» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам, Фарах, Баглан и Бадахшан. Боевики уже взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.