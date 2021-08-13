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Посольство РФ в Кабуле оценило возможность эвакуации сотрудников

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Эвакуации российского посольства в Кабуле на текущий момент не готовится. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в диппредставительстве.

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«Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается», — сказали ТАСС в посольстве.

Ранее в этот же день сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

Вместе с тем власти Дании заявили, что эвакуируют персонал посольства королевства в Кабуле. Отмечалось, что глава МИДа страны Йеппе Кофод на пресс-конференции объявил о скором закрытии посольства из-за ухудшения обстановки в Афганистане.

Также в пятницу правительство Канады решило направить в Кабул подразделение спецназа в качестве обеспечения безопасности сотрудников посольства страны в процессе его эвакуации и до закрытия. Для обеспечения безопасности своих посольств 3 тыс. военных также выслали Соединенные Штаты и 600 солдат — Великобритания.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Пентагон на временной основе перебросит в международный аэропорт Кабула дополнительные силы для содействия вывозу из страны американских дипработников.

Дипломат подчеркнул, что отправка дополнительных сил в аэропорт Кабула не является повторным вводом американских войск — речь идет только о передислокации, чтобы обеспечить безопасный вывоз американских дипломатических работников.

В этот же день «Талибан» захватил Кандагар, второй по величине город Афганистана. Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики уже взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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