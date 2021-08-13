Канада решила отправить спецназ в Кабул для вывоза посольства

В качестве обеспечения безопасности сотрудников канадского посольства в процессе его эвакуации и до закрытия правительство Канады решило направить в Кабул подразделение спецназа. Об этом в пятницу 13 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Для обеспечения безопасности своих посольств 3 тыс. военных также выслали Соединенные Штаты и 600 солдат — Великобритания.

В четверг, 12 августа, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Пентагон на временной основе перебросит в международный аэропорт Кабула дополнительные силы для содействия вывозу из страны американских дипработников.

Дипломат подчеркнул, что отправка дополнительных сил в аэропорт Кабула не является повторным вводом американских войск — речь идет только о передислокации, чтобы обеспечить безопасный вывоз американских дипломатических работников.

12 августа движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.