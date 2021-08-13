Талибы заявили об отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран

Члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России) выступили с обращением, в котором заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций. Об этом сообщается в пятницу, 13 августа.

«Мы хотим в очередной раз подтвердить нашим соседям, что со своей стороны не будем создавать им никаких проблем. Помимо этого, хотим подтвердить всем, что не будем представлять никакой угрозы дипломатам и сотрудникам посольств, консульств и (международных) организаций», — говорится на странице официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Наима в Twitter.

Ранее в этот день боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула.

Также в пятницу правительство Канады решило направить в Кабул подразделение спецназа в качестве обеспечения безопасности сотрудников посольства страны в процессе его эвакуации и до закрытия. Для тех же целей 3 тыс. военных также выслали Соединенные Штаты и 600 солдат — Великобритания. Вместе с тем власти Дании заявили, что эвакуируют персонал посольства королевства в Кабуле. Глава МИДа страны Йеппе Кофод на пресс-конференции объявил о скором закрытии дипмиссии из-за ухудшения обстановки в Афганистане. Кроме того, Норвегия решила временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал. При этом в российском посольстве заявили, что эвакуации на данный момент не планируется.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Пентагон на временной основе перебросит в международный аэропорт Кабула дополнительные силы для содействия вывозу из страны американских дипработников. Дипломат подчеркнул, что отправка дополнительных сил в аэропорт Кабула не является повторным вводом американских войск — речь идет только о передислокации, чтобы обеспечить безопасный вывоз американских дипломатических работников.

Накануне, 12 августа, движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом страны, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.