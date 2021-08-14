Талибы казнили 15 человек после взятия района Газни

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город. Об этом сообщил 14 августа телеканал 1TV на своей странице в Twitter со ссылкой на источник.

«Талибан» казнил 15 членов Общественного восстания после того, как они сдались на окраине города Газни», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что талибы закрепились в Газни в 100 км к югу от Кабула, однако за пределами города еще продолжались противостояния с ними. По данным МВД Афганистана, губернатор провинции Газни и его помощник были арестованы по обвинению в передаче города.

14 августа стало известно, что талибы захватили провинцию Логар. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

Боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

В тот же день правительство Канады решило направить в Кабул подразделение спецназа в качестве обеспечения безопасности сотрудников посольства страны в процессе его эвакуации и до закрытия. Для тех же целей 3 тыс. военных также выслали Соединенные Штаты и 600 солдат — Великобритания. Власти Дании заявили, что эвакуируют персонал посольства королевства в Кабуле. Глава МИДа страны Йеппе Кофод на пресс-конференции объявил о скором закрытии дипмиссии из-за ухудшения обстановки в Афганистане. Норвегия решила временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал. В российском посольстве заявили, что эвакуация на данный момент не планируется.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.