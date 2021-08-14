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Талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана

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Представители запрещенного в России движения «Талибан» заявили о переходе под свой контроль города Мазари-Шариф , который является административным центром провинции Балх на северо-западе Афганистана. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил представитель организации Забихулла Муджахида.

«Только что под наш контроль перешел город Мазари-Шариф — столица провинции Балх. Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <...> и другие органы управления провинции были полностью захвачены», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

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Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», правительственная армия сдала Мазари-Шариф фактически без боя, пустившись в бегство. При этом небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.

В этот же день стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.

Также сообщалось, что талибы захватили провинцию Логар. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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