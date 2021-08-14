Вернуться, чтобы уйти: почему США перебрасывают в Афганистан подкрепления

Афганские власти в пятницу признали потерю 12 из 34 столиц провинций. «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) заявляет, что под его контролем уже больше половины региональных центров, включая Кандагар и Герат — второй и третий по численности населения города страны. 13 августа движение отвергло предложение прекратить наступление в обмен на вхождение в правительство. Источники «Известий», знакомые с ситуацией, считают, что в течение ближайших двух недель начнутся бои непосредственно за Кабул. Военно-дипломатические источники сообщают, что авиаудары американских B-52 остались немногочисленными. В четверг США и союзники объявили о срочной переброске в Кабул нескольких тысяч своих солдат, но подчеркнули, что они нужны только для безопасной эвакуации иностранцев и местных жителей. Как в августе боевикам удалось добиться таких серьезных территориальных успехов, разбирались «Известия».

Обратно в Кабул

На днях посол Афганистана в США Адела Раз призвала союзника интенсифицировать авиаудары в помощь правительственным войскам, назвав их масштаб крайне ограниченным и недостаточным, чтобы сдержать талибов.

По данным военно-дипломатических источников «Известий», бомбардировщики B-52 в предыдущие дни взлетали с баз на Ближнем Востоке. Они барражировали в воздушном пространстве Афганистана несколько часов с одной дозаправкой. Самолеты иногда действовали по заявкам с земли, но в основном работали по заранее назначенным целям. За вылет они в среднем поражали 4–5 объектов бомбами со спутниковым и лазерным наведением.

Вечером 12 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил, что за двое суток в Афганистан будет введено 3 тыс. американских солдат. В столичный аэропорт имени Хамида Карзая по воздуху перебросят два батальона морской пехоты и один армейский. Официальной целью их присутствия названа защита процесса эвакуации персонала дипломатических учреждений и части местного персонала, а также около 15 тыс. афганцев, подавших заявки на специальные иммиграционные визы в США.

Вернуться, чтобы уйти Фото: Global Look Press/Wali Sabawoon

В Афганистане сейчас присутствуют 650 военных из США. Основная часть американского контингента покинула исламскую республику в этом году. Оставшихся планировали вывести до 31 августа. Джон Кирби сообщил: этот срок не поменялся, но не смог гарантировать, что его удастся соблюсти. Он также отметил, что войска будут иметь право на самооборону в случае нападения талибов. Тем не менее он заявил, что операция будет очень ограниченной и непродолжительной.

Еще 1 тыс. американских солдат разместят в Катаре. В Кувейт перебросят легкую пехотную бригаду из США численностью около 4 тыс. человек из состава элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Они будут находиться в постоянной готовности оказать помощь силам в аэропорту Кабула.

Еще несколько сотен спецназовцев для обеспечения эвакуации дипломатов и иностранцев отправят Великобритания, Канада и Турция.

В пятницу местные власти признали взятие боевиками небольшого городка Пули-Алам, расположенного в 50 км от Кабула. Это стало самым близким приближением их к столице.

— Талибы подождут со взятием Кабула до вывода американцами своих людей из посольства и переброшенного туда контингента, — поделился мнением с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин. — Талибам сейчас не нужны случайные столкновения с американцами. А вот дальше у деморализованных правительственных войск будут большие проблемы с удержанием столицы. К тому времени талибы стянут к ней свои силы из разных провинций Афганистана, которые они уже заняли. Уже к началу сентября можно ожидать штурма.

Добрым словом и автоматом

Главным отличием от ситуации предыдущих месяцев стала хорошая координация между отрядами «Талибана» . Летнее наступление группировка ведет одновременно на нескольких несвязанных между собой направлениях в разных концах страны. Это не позволило правительству собрать свои самые боеспособные мобильные силы или сосредоточить удары авиации на каком-либо одном участке.

— Успехи талибов нельзя назвать внезапными. Они за предыдущие месяцы постепенно захватывали сельскую местность, окружая крупные города, провинциальные центры. Власть правительства в большинстве районов Афганистана к августу фактически держалась только в основных городах этих провинций. Войска оказались там в окружении и осаде, — рассказал Юрий Лямин.

Фото: REUTERS Боевики «Талибан» (запрещенное в РФ движение) в городе Герат

Серьезное сопротивление талибам афганские войска попытались оказать в Герате, Кандагаре и Лашкаргахе, бои за которые продолжались около месяца . Там их поддерживали мощными авиаударами не только ВВС Афганистана, но и самолеты США, включая стратегические бомбардировщики B-52H. Но в итоге и эти гарнизоны были блокированы, а затем принуждены к капитуляции.

По словам Юрия Лямина, талибы долго вели переговоры с местными старейшинами, проводили закулисные встречи с губернаторами провинций о гарантиях безопасного выхода из окруженных территорий взамен сдачи городов без сопротивления и добились в этом больших успехов. Но даже у тех, кто сопротивляется, моральный дух не на высоте. Армия афганских правительственных войск уже многие годы страдает от некомпетентности командиров, коррупции, отметил эксперт. На протяжении многих лет радикалы старались убивать наиболее опасных для них офицеров, пилотов ВВС Афганистана, чиновников. Массовая компания убийств прошла и в самом Кабуле, добавил он.

В июле талибы несколько раз казнили захваченных в плен бойцов. В августе они сменили тактику и объявили о полной амнистии для военных и представителей официальных властей , а также пообещали им место в послевоенном устройстве страны. Это сразу же привело к случаям капитуляции отрядов численностью в сотни человек, переходу на сторону «Талибана» лидеров городов и провинций.

Снежный ком

Быстрый захват военных баз по всей стране и разоружение сдавшихся войск позволили талибам серьезно обновить свой арсенал . В их руки попали тысячи автоматов и пулеметов, гранатометы и запасы боеприпасов. Большим оказался и «улов» бронетехники. «Талибану» достались десятки единиц исправных бронеавтомобилей, которыми щедро оснащали афганскую армию США, и несколько устаревших танков советской эпохи.

Захваченная техника и оружие были немедленно задействованы на других участках фронта для штурма городов . С каждой такой победой сила отрядов группировки росла, вместе с их огневой и ударной мощью.

Наземной техникой дело не ограничилось. На авиабазе Шинданд талибы захватили не менее четырех военно-транспортных вертолетов Ми-17 и множество авиационного имущества для них . Днем ранее группировка продемонстрировала взятый в Кундузе ударный вертолет Ми-35. Все эти машины стояли с демонтированными воздушными винтами и на момент захвата были непригодны к полетам. Исправную технику правительственным ВВС удалось заблаговременно эвакуировать ближе к столице.