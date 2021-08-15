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Талибы взяли под контроль все погранпереходы Афганистана

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Представители запрещенного в России движения «Талибан» взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило агентство Associated Press.

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По его данным, в настоящее время страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

Также отмечается, что жители страны массово скупают авиабилеты, чтобы покинуть Афганистан.

«Ожидается, что ажиотаж в аэропортах будет только ухудшаться», — добавил автор материала.

В этот же день в пресс-службе МВД Афганистана сообщили, что талибы начали наступление на Кабул.

Также стало известно, что боевики «Талибана» взяли под контроль центр афганской провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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