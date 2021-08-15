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Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Дайкунди

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Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили о взятии под контроль центра афганской провинции Дайкунди — Нили. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал TV2.

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Отмечается, что на текущий момент талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана, в число которых входит Нили.

Как уточняется, объект удалось захватить всего после двух выстрелов.

Также местные власти Шарана изъявили желание выступить посредниками между «Талибаном» и правительственными силами, что поспособствует снижению числа военных действий.

Ранее, 15 августа, талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

Также стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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