Власти Афганистана опровергли нападение талибов на Кабул

Обстановка в столице Афганистана Кабуле спокойная, город не подвергался нападению боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), сообщили 15 августа в администрации президента Афганистана.

«Обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», — цитирует представителей администрации президента телеканал Al Arabia.

Ранее в этот день пресс-служба МВД Афганистана сообщила, что талибы начали наступление на Кабул.

По данным агентства Associated Press, боевики взяли под контроль все пограничные переходы страны. По его информации, из-за усугубления обстановки в Афганистане граждане массово скупают авиабилеты, чтобы покинуть страну.

боевики «Талибана» взяли под контроль центр афганской провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

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