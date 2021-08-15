Талибы захватили столицу афганской провинции Вардак

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» объявили, что взяли под контроль еще один административный центр в Афганистане — город Майданшахр, столицу провинции Вардак, которая находится в 46 км от Кабула. Об этом говорится в заявлении представителя движения Забиуллы Муджахида в Twitter.

Так, боевики захватили здание губернаторской администрации, полицейский участок, центральную тюрьму в Майданшахре. Помимо этого, под контроль талибов перешло вооружение правительственной армии, которая бежала в Кабул.

Ранее в этот день в МИД Узбекистана сообщили, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание и организовали временное размещение.

В воскресенье, 15 августа, журналисты и простые жители Кабула начали публиковать ролики из столицы Афганистана, на которых слышен гул от вертолетов и грохот выстрелов. Многие опасаются, что талибы уже вступили в Кабул (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ).

Также стало известно, что боевики «Талибана» взяли под контроль центр афганской провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого, талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.