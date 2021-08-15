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Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи

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Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил узбекистанский МИД.

«Четырнадцатого августа на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», — говорится в заявлении.

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Военным оказали медицинскую помощь, предоставили питание и организовали временное размещение.

«В это же время на афганской части моста «Термез-Хайротон» отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Указанным лицам принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи. МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста «Термез-Хайратон», — добавили в узбекистанском МИД.

В воскресенье, 15 августа, журналисты и простые жители Кабуле начали публиковать ролики из столицы Афганистана, на которых слышен гул от вертолетов и грохот выстрелов. Многие опасаются, что талибы уже вступили в Кабул (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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