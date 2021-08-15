Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов

Утром 15 августа боевики «Талибана» (запрещенной в России террористической организации), взявшие под контроль большую часть Афганистана, вошли в столицу. Это наступление стало самым серьезным за последние 20 лет. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, откуда отправится в третью страну, какую — пока неизвестно . Подробности — в материале «Известий».

Что происходит в Кабуле

— Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем, — заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.

Без остановки Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) въезжают в город Джелалабад - административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана Фото: ТАСС/EPA/STR

Телеканал Al Arabiya утром в воскресенье, 15 августа, со ссылкой на свои источники сообщил, что талибы ведут переговоры с афганским правительством в президентском дворце Кабула, а в ближайшие части президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия. Военным и чиновникам пообещали амнистию, а местным жителям — обеспечение безопасности .

Почему талибы начали наступление

После того как США объявили о выводе своих войск из страны, талибы начали стремительно наступать на позиции афганской армии. Положение местного правительства с каждым днем становилось все критичнее. Один за другим склоняли головы Таринкот, Калат, Фирузкух и Пули-Алам. 12 августа пали два важнейших афганских города — второй по размеру Кандагар и следующий за ним Герат. Помимо этого, талибы взяли под контроль крупнейшую в стране авиабазу Баграм, которую до этого американцы передали афганским военным.

За прошедшую неделю талибы в общей сложности смогли захватить столицы 16 провинций, подобравшись к столице Афганистана. К 15 августа правительственные войска контролировали только провинцию Кабул и сам город. Начиная с пятницы, 13 августа, некоторые зарубежные СМИ стали сообщать, что президент Афганистана «готовит экстренное обращение к нации» и «в любой момент может покинуть страну».

Какие посольства продолжат работу в Афганистане

Спасаясь от «Талибана», из Афганистана в близлежащие страны хлынули новые потоки беженцев. Одна за другой западные страны объявляли о закрытии своих посольств в Кабуле и готовящейся эвакуации дипломатов . Сворачивают свои дипмиссии Норвегия, Дания, Канада, Великобритания и Канада. Штат немецкого посольства будет сокращен до минимума, но оно при этом продолжит работать. Не собираются эвакуировать и российское диппредставительство. Посольству России в Кабуле ничего не угрожает, заверил пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Без остановки Люди на контрольно-пропускном пункте «Ворота дружбы» в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан, 15 августа 2021 года Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai

— Обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет, — сообщил он.

Как отреагировало международное сообщество

В России заявили, что происходящее в Афганистане необходимо экстренно обсудить в ООН, так как очевидно, что судьба Кабула предрешена, а армия Афганистана «полностью деморализована».

— Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться, это суверенное государство, — отреагировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Иначе реагируют в США и Великобритании. Для обеспечения безопасности американского посольства в Кабуле Вашингтон направил 5 тыс. американских военнослужащих. Сейчас здание дипмиссии эвакуируют. Президент США Джозеф Байден распорядился, чтобы Вооруженные силы и разведка «сохраняли бдительность и противостояли будущим террористическим угрозам». Он также назначил посла Трейси Джейкобсон ответственной за общегосударственные усилия по переселению и транспортировке афганских иммигрантов со специальной визой и других союзников.

Направить 600 военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности посольства во время эвакуации решили и британские власти. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон при этом заверил: идея военного вмешательства в ситуацию в стране не рассматривается. Министр обороны страны Бен Уоллес отреагировал еще более жестко, раскритиковав вывод Вашингтоном войск из Афганистана.

— Я думаю, что поступать таким образом было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки, — заявил он.

Глава Минобороны Британии опасается, что в Афганистане могут укрепиться и другие террористические организации, помимо «Талибана».

— Я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что «Аль-Каэда», вероятно, вернется», — полагает Уоллес.

Помимо этого, министр назвал ошибкой мирное соглашение, которое в феврале 2020 г. в Катаре заключили США и «Талибан». Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп после этого пообещал вывести войска. По мнению главы британского Минобороны, именно эта договоренность и позволила талибам почувствовать, что они могут одержать военную победу в Афганистане.

В чем главные ошибки США

Американское издание «Politico» считает, что двумя главными ошибками президента США Джозефа Байдена в регионе стали неумелая организация вывода американских войск из Афганистана, а также недооценка скорости, с которой террористическая группировка «Талибан» захватывает новые территории.

«Все стало настолько плохо, что посол США в ООН Залмай Хализад умолял «Талибан» не атаковать посольство в случае нападения боевиков на столицу», — пишет Politico.

США предвидели захват Афганистана, но не думали, что это произойдет столь стремительно . Сотрудники американского посольства в Кабуле стали быстро уничтожать секретные документы, а также предметы с логотипом американских ведомств и изображением американского флага.

Что предшествовало захвату Кабула

В последние несколько лет ситуация в Афганистане особенно не менялась. Вооруженные силы США сдерживали продвижение талибов, но никак не способствовали перелому ситуации, отметил в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Алексей Давыдов.

— Приходилось инвестировать значительное количество людских и финансовых ресурсов для сдерживания этого напора. Главным условием для того, чтобы движение «Талибан» в мире признали легитимным, был отказ от насилия и обещание начать межафганские переговоры. Сейчас они начали эти переговоры, но они не сильно разносторонние. От того, как поведут себя талибы по отношению к действующему правительству, будет зависеть и отношение к ним членов Совбеза ООН, — уверен политолог.

По словам Давыдова, у США остается инструмент введения санкций в отношении талибов и тех, кто будет с ними как-то сотрудничать.

— В последние 20 лет они демонстрировали себя как революционную силу, антигосударственную, но никак не силу, которая стремится к социально-экономическому развитию. Сейчас их задача — поиск политического консенсуса в обществе, развития общества, путей взаимодействия с внешними силами, выстраивание инфраструктурных проектов, транспортно-логистических узлов, — считает специалист.

Талибы в последние несколько лет делали немало заявлений о том, что они изменились, что некоторые действия, которые они совершали в 1990-е годы, были ошибкой, подчеркивает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.