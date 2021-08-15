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Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана

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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил в эфире телеканал Al Arabiya.

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По информации телеканала, «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».

15 августа стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. До этого они взяли под контроль город Майданшахр, столицу провинции Вардак. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

После этого делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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