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Талибы гарантировали безопасность посольства России в Кабуле

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Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» гарантируют безопасность посольства РФ в Кабуле. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

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«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — сказал он ТАСС.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России в свою очередь заявил, что посольство в Афганистане продолжает работу, эвакуация дипломатов не планируется.

«(Эвакуация) не планируется. Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности», — сообщил он в беседе с «Интерфаксом».

Ранее в этот день СМИ сообщили о начале наступления представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на столицу Афганистана Кабул. Кроме того, местный источник сообщил о взятии боевиками Кабульского университета, расположенного на западе афганской столицы.

При этом в администрации президента Афганистана заявили, что обстановка в Кабуле спокойная, город не подвергался нападению боевиков движения «Талибан».

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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