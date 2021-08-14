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Чехия решила отозвать дипломатов из Афганистана
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Чехия решила отозвать дипломатов из Афганистана

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Чехия решила немедленно вывезти из Афганистана своих дипломатов. Об этом 14 августа заявил на брифинге в Праге глава МИД страны Якуб Колганек.

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«Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле», — сказал министр иностранных дел Чехии.

Ранее в субботу Politico со ссылкой на источники сообщалось, что Соединенные Штаты готовятся к эвакуации из Кабула всего состава посольства страны.

По информации журналистов, Центральное командование вооруженных сил США считает неизбежной эвакуацию сотрудников дипломатической миссии.

В настоящее время американские военные помогают местным жителям укреплять оборону Кабула, а также координируют оборонительные планы с правительством Афганистана.

13 августа власти Норвегии решили временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал. Также поступили и власти Дании.

При этом в российском посольстве в Кабуле сообщили, что к эвакуации на текущий момент не готовятся.

Представители запрещенного в России движения «Талибан» взяли под контроль Кандагар, Герат, а также столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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