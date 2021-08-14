Источник сообщил о подготовке США к эвакуации посольства в Кабуле

Пентагон планирует операцию по эвакуации из Кабула всего состава посольства Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Центральное командование вооруженных сил США считает неизбежным эвакуацию сотрудников дипломатической миссии.

Также СМИ проинформировали, что в посольстве США в Кабуле уничтожаются документы и оборудование — это связано с приближением сил запрещенного в России движения «Талибан» к городу.

Сейчас американские военные помогают местным жителям укреплять оборону Кабула, а также координируют оборонительные планы с правительством Афганистана.

Днем ранее президент США Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане. Уточняется, что участие в мероприятии приняли государственный секретарь США Энтони Блинкен, американский министр обороны Ллойд Остин, а также советник лидера страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

В тот же день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над ситуацией в Афганистане в связи с наступлением боевиков «Талибана».

13 августа боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

12 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что власти Штатов в ближайшие недели сократят численность сотрудников посольства страны в Афганистане.

Ситуация в республике обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.