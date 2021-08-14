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Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
Мир
Источник сообщил о подготовке США к эвакуации посольства в Кабуле
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Источник сообщил о подготовке США к эвакуации посольства в Кабуле

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Пентагон планирует операцию по эвакуации из Кабула всего состава посольства Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, Центральное командование вооруженных сил США считает неизбежным эвакуацию сотрудников дипломатической миссии.

Также СМИ проинформировали, что в посольстве США в Кабуле уничтожаются документы и оборудование — это связано с приближением сил запрещенного в России движения «Талибан» к городу.

Сейчас американские военные помогают местным жителям укреплять оборону Кабула, а также координируют оборонительные планы с правительством Афганистана.

Днем ранее президент США Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане. Уточняется, что участие в мероприятии приняли государственный секретарь США Энтони Блинкен, американский министр обороны Ллойд Остин, а также советник лидера страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

В тот же день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над ситуацией в Афганистане в связи с наступлением боевиков «Талибана».

13 августа боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

12 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что власти Штатов в ближайшие недели сократят численность сотрудников посольства страны в Афганистане.

Ситуация в республике обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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