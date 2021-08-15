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Источник сообщил о согласии президента Афганистана уйти в отставку и его отъезде из страны

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Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил источник «РИА Новости».

«Президент Гани согласился уйти в отставку, заявив, что боевые действия в Кабуле невозможны», — приводит агентство его слова.

Агентство также цитирует источник в президентском дворце, который утверждает, что вопрос о руководстве в Афганистане будет решен в «ближайшие 2–3 дня».

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При этом источники Tolonews отмечают, что он покинул страну и вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Как сообщало ранее в этот день агентство Sputnik, президент Афганистана Ашраф Гани подаст в отставку в ближайшее время. Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали в то же время принял на себя обязанности главы переходной власти в стране.

Также стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация «Талибана» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад. Также сообщалось о захвате Кандагара.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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