Байден заявил о правильности вывода войск США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что, несмотря на критику, не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. С таким заявлением американский лидер выступил в понедельник, 16 августа, в Белом доме.

«Я твердо уверен в правильности своего решения. Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США», — сказал глава американской администрации.

Президент подчеркнул: за 20 лет он на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было. К тому же, отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта.

«Суровая реальность заключалась в том, чтобы или вывести наших войска в соответствии с соглашением (достигнутым администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа с движением «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в России. — Ред.) или рисковать эскалацией конфликта и отправкой тысяч дополнительных сил американских военных на войну в Афганистан», — сказал Байден.

Он заверил, что у властей США заранее были подготовлены планы на случай любого развития событий в Афганистане, в том числе «наблюдаемого сейчас быстрого коллапса». По его словам, он и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане» и «без промедления выполняли подготовленные планы».

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что бесконечное участие американцев в гражданской войне другой страны не соответствует национальным интересам государства.

«Единственным жизненно важным для нас интересом в Афганистане остается сейчас предотвращение терактов в отношении США», — добавил американский лидер.

Ранее в тот же день он сообщил, когда закончится война в Афганистане. По его словам, это произойдет после полной эвакуации из Кабула иностранцев и афганцев, получивших убежище за рубежом.

В воскресенье, 15 августа, движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно заняли Кабул, не встретив сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в афганской столице в президентский дворец.

При этом президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.