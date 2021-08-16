Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов

К 16 августа большинство иностранных дипмиссий эвакуировали свой персонал из Кабула — причиной тому стал захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ) . Покинуть страну, хоть и тщетно, попыталось и немалое количество рядовых афганцев: многих не успокоили обещания обеспечить безопасность даже тем, кто сотрудничал с администрацией бежавшего из республики президента Ашрафа Гани. Между тем, большинство стран, включая Россию, заявив о неготовности признать «Талибан» в качестве новых властей, выразили намерение работать с переходным правительством . О том, каким оно будет и что сейчас происходит в Кабуле — в материале «Известий».

«Наш народ устал от войны»

После стремительного перехода Кабула под контроль талибов власти десятка иностранных государств принялись спешно эвакуировать свой дипломатический персонал из Афганистана . Как заверил агентство Reuters один из американских чиновников, к утру 16 августа большинство представителей западных стран были уже за пределами города. В столице остался лишь некоторый вспомогательный персонал диппредставительств, но и его передислоцировали в аэропорт Кабула, остающийся пока под защитой американских, турецких и британских военных.

Российская миссия, меж тем, осталась чуть ли не единственной, продолжившей работу в штатном режиме. Как сказал журналистам посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, талибы гарантировали безопасность сотрудников диппредставительства РФ, и эвакуацию необходимой не сочли. Стоит отметить, что дозвониться до посольства «Известиям» не удалось.

Представители «Талибана» пообещали безопасность и местному населению, заявив, что передача власти будет происходить мирным путем . Как утверждается, верхушка движения отдала бойцам на местах приказ не входить в дома людей и не вмешиваться в дела бизнеса, а также обещала амнистию всем тем, кто работал с афганским правительством или иностранными силами.

Переходное покровительство_1 Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) на улицах Кабула Фото: TASS/AP/Rahmat Gul

— Ситуация в Кабуле сейчас очень хорошая. Мы довольны приходом нового правительства, потому что где бы они ни находились, безопасность обеспечивается во всех отношениях , — рассказал «Известиям» житель Кабула, студент фармацевтического факультета Кабульского университета Хаджи. — При нашем предыдущем правительстве мы были свидетелями вооруженных ограблений и коррупции в правительственных учреждениях. Талибы только что прибыли. Люди в ужасе, но, дай Бог, скоро ситуация улучшится. Наш народ устал от войны. Он просто хочет мира, который сейчас и наступил. Магазины уже потихоньку открываются. Интернет работает, электричество тоже .

По словам Хаджи, ситуация в учебных заведениях спокойная, тем не менее «некоторые соотечественники напуганы и выходят на улицу».

— В настоящее время талибы находятся в здании университета. Но заявили, что разрешают и женщинам, и мужчинам учиться и работать, — рассказал он.

Однако воспоминания о том, как «Талибан» брал другие города, еще свежи: в ряде ранее захваченных боевиками городов и уездов не были редкостью показательные расправы над сотрудниками афганской армии и даже их детьми . Один из бывших работников администрации ныне сбежавшего из страны президента Ашрафа Гани в городе Хост, к которому обратились «Известия», первым делом попросил о помощи, чтобы поскорее покинуть регион.

«Готовы сопротивляться до последнего»

С раннего утра в Кабуле появились очереди у банкоматов — люди ринулись снимать наличность. Сотни других граждан поспешили в аэропорт, чтобы чуть ли не штурмом взять улетающие американские самолеты . Нервозности добавляла новость об освобождении талибами сотен заключенных из расположенной вблизи столицы тюрьмы Пули-Чархи, где содержались и члены террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Тем временем, в последней незахваченной талибами провинции Панджшер все еще не готовы передавать власть.

— В Панджшере все хорошо. В настоящее время угрозы провинции нет . А прошлой ночью люди сидели с Ахмадом Масудом, сыном Ахмад Шаха Масуда (национального героя Афганистана, лидера «Северного Альянса». — «Известия») и готовили план по сопротивлению "Талибану". Мы все готовы сопротивляться до последнего, — рассказал «Известиям» житель провинции Эмран.

Переходное покровительство_2 Толпа местных жителей около международного аэропорта Кабула Фото: TASS/EPA

Примечательно, что в стране одним днем изменили вещание: если еще в выходные ведущие афганских каналов сидели в эфире в галстуках и западных костюмах, а девушки — без платков, то уже с 16 августа на всех каналах появился проповедник , повествующий о пользе прихода к власти талибов.

Тем не менее, как рассказала находящаяся в Кабуле стрингер «Известий», во второй половине дня особой паники на улицах города не наблюдалось.

Вечером 15 августа сайт Госдепа США опубликовал обращение от лица 67 стран с призывом к новым хозяевам Афганистана разрешить всем желающим покинуть страну — как иностранцам, так и афганцам. При этом США сочли, что сами они не будут помогать всем напуганным приходом талибов. Аэропорт в Кабуле приостановил большинство коммерческих рейсов, чтобы дать возможность военным самолетам США эвакуировать своих. А 16 августа в интернет попали шокирующие кадры: афганцы облепили готовящийся к взлету американский военный самолет, который несмотря на это поднялся в воздух, не оставив зацепившимся за шасси людям иного выбора, кроме как падать на крыши жилых домов .

Переходное покровительство_3 Афганцы пытаются пробраться на летное поле аэропорта Кабула Фото: REUTERS

При этом на немалой части страны так и не прекратились боевые действия, что затруднило работу гуманитарных организаций в Афганистане, отметили «Известиям» в представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК) в Кабуле.

— В Афганистане у МККК есть команда из 1800 международных и национальных сотрудников, которые оказывают разнообразную гуманитарную помощь по всей стране. Да, у МККК есть доступ по всей стране, но недавние боевые действия повлияли на способность наших групп перемещаться из одного места в другое . Это связано с трудностями и опасностью приближаться к продолжающимся боевым действиям, а не с ограничениями, налагаемыми сторонами в конфликте, — признали в организации.

«Вся эта игра была хорошо спланирована»

Между тем, после взятия Кабула представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим в интервью «Аль-Джазире» торжественно заявил, что «война закончилась» . И пообещал, что тип и форма нового режима в Афганистане будут ясны в ближайшее время, добавив: талибы не хотят жить в изоляции и призывают к мирным международным отношениям.

Пока что, впрочем, многие государства, включая Россию, прямо заявили, что не намерены признавать талибов законной властью в Афганистане. Но вместе с тем, выразили готовность к сотрудничеству с новой временной администрацией страны, выразив надежду на то, что она появится довольно скоро. Более четкое понимание дальнейших действий мирового сообщества, очевидно, появится после экстренного заседания Совбеза ООН, намеченного на 16 августа.

Как ранее заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, исключить талибов из списка террористов можно будет только после соответствующего решения Совбеза ООН . При этом он отметил, что они более договороспособны, нежели прежние власти.

Переходное покровительство_4 Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) досматривают автомобили на улицах Кабула Фото: REUTERS

По неподтвержденным пока слухам, возглавить переходное правительство было предложено бывшему главе МВД, генералу в отставке 81-летнему Али Ахмаду Джалали, имеющему гражданство США. Однако, по мнению руководителя Центра изучения афганской политики Андрея Серенко, кто бы ни возглавил и ни вошел в переходное правительство, реальная власть останется за Пакистаном.

— Достаточно посмотреть, куда побежали лидеры «Северного альянса», таджики в первую очередь, или хазарейцы, которые решили попытаться вписаться в новую систему . Половина полетела в Исламабад, вторая — побежала в пакистанское посольство в Кабуле. Вот красноречивый ответ, где центр принятия решений в Афганистане, — сказал эксперт «Известиям».

При этом для сохранения лица Пакистану нужно предъявить миру некий декоративный афганский кабинет с формально представленными интересами различных этнических групп, в котором в любом случае будут доминировать талибы, резюмировал эксперт.

В свою очередь, профессор пакистанского Пешаварского университета Мухаммед Исмаил предположил наличие и других внешних игроков, сыгравших свою роль в нынешних событиях в Афганистане.

— Я прихожу к выводу, что вся эта игра была хорошо спланирована и проводится США через афганскую армию, и это часть новой глобальной и региональной политики. Я вижу, что три страны — Индия, Пакистан и Афганистан — станут ключевыми персонажами новой региональной драмы против усиливающегося Китая . Промышленность и капитал США будут перемещены из КНР в Индию, а Афганистан будет использоваться ими для отправки террористов в Китай и подрыва безопасности страны таким образом. И Пакистан также сыграет в этом свою роль, — сказал эксперт «Известиям».

Переходное покровительство_5 Салон одного из самолетов, покидающих Афганистан Фото: REUTERS

Так или иначе, провозглашение власти «Талибана» в Афганистане и декларируемая им готовность к вовлечению всех этнических и политических сил в будущее управление страной вряд ли поставит точку в многолетнем афганском конфликте.

— Сейчас страна вступает в период стокгольмского синдрома — не будет никакого сопротивления талибам , сейчас все пытаются адаптироваться к новой ситуации. Тем более первые полгода талибы все проблемы будут валить на коррумпированный режим военной оккупации, который развалил страну, — отметил Андрей Серенко.

Но когда афганцы оправятся от шока и начнут требовать от талибов социально-экономических результатов, те станут вновь закручивать гайки, и получится очередное издание гражданской войны, спрогнозировал эксперт.