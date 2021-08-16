Великое перенаселение: ждет ли ЕС новый миграционный кризис после взятия Кабула

Евросоюз готов к тому, чтобы справиться с очередным миграционным кризисом, если он возникнет. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, комментируя ситуацию с наплывом беженцев из Афганистана. Он усилился из-за обострения боевых действий на фоне захвата страны террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ). По оценке некоторых европейских политиков, новый миграционный кризис уже настал.

Миграционная готовность

С 2015 года, когда Евросоюз столкнулся с беспрецедентным по своим масштабам кризисом, объединение приняло меры, чтобы впредь лучше управлять своими границами и потоками мигрантов. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Еврокомиссии, комментируя наплыв беженцев из Афганистана.

ЕК привела список мер, которые союз предпринял для контроля за миграцией:

— Обновление службы Европейской пограничной и береговой охраны;

— Работа Комиссии с государствами, которые первыми принимают мигрантов (им идет поддержка от агентств и фондов ЕС, благодаря которой они могут оперативно наладить инфраструктуру и все процессы);

— Программа ЕС по переселению (к настоящему моменту прошло более 81 тыс. переселений);

— Расширение коридоров для легальных мигрантов;

— Сотрудничество с партнерами за пределами ЕС по устранению коренных причин незаконных перемещений;

— Рекомендации ЕС, которые объясняют, как страны могут реагировать на возможные осложнения.

— Все эти примеры показывают, что мы гораздо лучше готовы к будущим кризисам, если таковые возникнут, — отметили в Еврокомиссии. — При этом все сходятся во мнении, что нам остро необходима справедливая и эффективная европейская система предоставления убежища и регулирования миграции. Именно это ЕК предложила в рамках нового Пакта о миграции и убежище, над которым мы работаем вместе с Европарламентом и Словенией как председателем ЕС.

Великое перенаселение народов-2 Семья беженцев из Афганистана в полуразрушенном здании у турецко-греческой границы Фото: Global Look Press/dpa/Yasin Akgul

При этом, несмотря на готовность ЕС, в воскресенье, 15 августа, когда «Талибан» вошел в Кабул и заявил о полном захвате Афганистана, Брюссель заявил, что общие нормы миграции и предоставления убежища надо срочно пересматривать. Как написал в своем Twitter замглавы ЕК Маргаритис Схинас, «ситуация в Афганистане и действия властей Белоруссии [через которую в ЕС пытаются въехать нелегалы] показали, что время истекло» и ждать Евросоюз больше не может.

В политическом истеблишменте Евросоюза уверены: новое миграционное обострение уже началось.

— ЕС уже сталкивается с новым миграционным кризисом, — считает участник делегации Европарламента по отношениям с Афганистаном, немецкий депутат Ларс Патрик Берг. — Вывод войск США и их союзников из Афганистана с дальнейшим наступлением талибов спровоцировали масштабное перемещение беженцев. За последние недели резко выросло число незаконных пересечений юго-восточной европейской границы. Помимо этого, с нелегальной миграцией, которая идет в основном из Африки и Ирака, сейчас борется Литва.

5 августа Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды призвали Евросоюз не запрещать высылку нелегальных мигрантов в Афганистан, несмотря на обострившийся там вооруженный конфликт. Как написал в своем Twitter бельгийский госсекретарь по миграции и предоставлению убежища Самми Махди, то, что отдельные регионы страны перешли к талибам (по оценке ЕС, это уже более 65% территории республики), не значит, что вся страна опасна для проживания. «Любой, кому нужна защита, имеет право на убежище», однако «афганцы, которые после тщательного и независимого расследования, похоже, в убежище не нуждаются, оставаться в Бельгии не могут», отметил политик.

По его словам, запрет на высылку нелегалов ЕС может ввести, лишь когда он внесет Афганистан в список небезопасных государств. В Евросоюзе же заявили, что такого списка у него нет: как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК, решение о том, считать ли Афганистан страной, безопасной для возвращения беженцев, принимают сами страны-члены. Так или иначе, 18 августа министры внутренних дел ЕС обсудят этот вопрос; примечательно, что главная тема их встречи миграционный кризис — правда, на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей.

Вместе с тем, спустя неделю после своего призыва некоторые страны от него фактически отказались: о решении приостановить депортацию нелегалов сообщили Германия и Нидерланды. В Евросоюзе также говорят о том, чтобы предоставить убежище местным работникам своих представительств в Афганистане, которые «опасаются репрессий со стороны «Талибана». «ЕС очень серьезно относится к вопросам безопасности в этой сфере и активно работает со своими странами-членами, однако решение о предоставлении виз или международной защиты находится только в компетенции стран — членов Евросоюза», заявила 12 августа представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

Куда едут мигранты

Как сообщили «Известиям» в Евростате, в начале 2021 года в странах ЕС уже проживало более 410 тыс. афганцев. Из них 224 тыс. человек находятся в Германии — на нее в первые три месяца 2021 года пришлось больше всего просителей убежища: из 10,7 тыс. заявок 3,1 тыс. были поданы именно в ФРГ. Сколько из них были удовлетворены, неизвестно.

— У нас есть данные о решениях (квартальных и годовых), но их нельзя связать напрямую с заявками, поданными в определенный период. Например, кто-то мог подать заявление в январе 2020 года и получить решение через шесть месяцев после этого, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Евростата.

По оценке некоторых европейских политиков, всех беженцев страны ЕС принимать не могут — им надо помогать на месте.

Великое перенаселение народов-4 Люди пересекают границу между двумя странами на пропускном пункте «Ворота дружбы» в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан, 15 августа 2021 года Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai

— Германия — самый желанный пункт назначения, она взяла на себя несчастливую роль места притяжения тех, кто ищет убежище, — сказал «Известиям» Ларс Патрик Берг. — Людям надо помогать в регионах их происхождения. Европейские общества постоянно принимают людей со всего мира, они перегружены. Именно поэтому другие державы, в том числе Россия, должны начать переговоры со странами происхождения беженцев по этому сложному вопросу.

Россия, к слову, страной, куда активно двинулись афганские беженцы, не стала. По данным МВД РФ, которыми с «Известиями» поделились в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), за первое полугодие 2021 года с запросом предоставить статус беженца к российским властям обратились всего 14 афганцев, из которых этот статус получили трое; еще 111 человек запросили временное убежище — из них были удовлетворены заявки 39 афганцев. К концу июня 2021 года на учете в России находились 252 афганских беженца и 434 выходца из республики, получившие временное убежище.

Больше всего беженцев принимают соседи Афганистана — Иран и Пакистан. По данным УВКБ ООН от 31 декабря 2020 года, в этих двух странах зарегистрировано 2,2 млн беженцев — 780 тыс. и 1,4 млн человек соответственно. Недавно в Пакистане сообщили, что принимать афганцев больше не будут. Как заявил в июле 2021 года советник пакистанского премьера по национальной безопасности Моид Юсуф, «страна не в том положении, чтобы пропускать новых беженцев».