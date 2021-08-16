Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 16 августа, о готовности Соединенных Штатов к наблюдаемому сейчас «стремительному краху» афганского правительства.

Он также раскритиковал президента Афганистана за бегство из страны и афганские войска за отказ должным образом защитить свою страну.

«По правде говоря, это (крах афганского правительства — Ред.) произошло даже быстрее, чем мы ожидали», — добавил Байден в ходе своего выступления в Белом доме, транслируемом Guardian News на Youtube.

Также Байден отметил, что не жалеет о своем решении вывести американские войска из Афганистана.

«Я глубоко опечален фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся, но я не сожалею о своем решении <...> Я не могу и не буду просить наши войска продолжать бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране», — прокомментировал президент США.

По его словам, он и его приближенные «ясно осознавали риски», связанные с уходом американских военных из Афганистана, однако «события прошлой недели демонстрируют, что продолжающееся военное вмешательство Соединенных Штатов не могло в конечном итоге поддержать афганское правительство».

«Это неправильно — приказывать американским войскам действовать, в то время как собственные вооруженные силы Афганистана этого не делают», — считает Байден.

При этом американский лидер заявил, что США предпримут «быстрый и решительный» ответ, если талибы нападут на американских граждан или попытаются сорвать эвакуацию в Кабуле.

«В случае необходимости мы будем защищать наш народ с сокрушительной силой», — подчеркнул он.

Байден указал, что как только эвакуация будет успешно завершена, Соединенные Штаты продолжат завершение вывода войск из Афганистана и «положат конец самой продолжительной войне США».

Ранее в понедельник в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.