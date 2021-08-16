Более 60 стран заявили о необходимости безопасного выезда афганцев

Желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) должна быть предоставлена возможность уехать. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Афганцам и международным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь», — говорится в тексте совместного заявления, которое было подписано более чем 60 странами и опубликовано на сайте американского Госдепартамента.

Дополнительно в публикации обозначается призыв всех сторон к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев.

Ранее этим же днем, 15 августа, Соединенные Штаты возложили на себя ответственность за управление воздушным движением из аэропорта Кабула.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Сотрудникам американских ведомств было положено уничтожить флаги США и важные документы.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».