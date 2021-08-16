США возложили на себя управление полетами из Кабула

Соединенные Штаты намерены взять на себя управление воздушным движением из аэропорта Кабула в связи с захватом афганской столицы боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила пресс-служба американского Государственного департамента.

«В течение следующих 48 часов мы расширим наше присутствие в сфере безопасности до почти 6 тыс. военнослужащих, а наша миссия будет сосредоточена исключительно на содействии усилиям по вывозу американских граждан и возьмем на себя управление воздушным движением. Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи американских граждан, проживающих в Афганистане, а также нанятых на месте сотрудников миссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан», — говорится в тексте совместного заявления Пентагона и Государственного департамента США, опубликованного на сайте Госдепа.

Дополнительно американское правительство намерено ускорить процесс эвакуации афганцев, которые сотрудничали с военными и правительственными ведомствами Соединенных Штатов.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Сотрудникам американских ведомств было положено уничтожить флаги США и важные документы.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».