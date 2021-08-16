Талибы водрузили свой флаг над президентским дворцом в Кабуле

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) полностью заняли Кабул и подняли свой флаг над президентским дворцом. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Талибы празднуют победу и позируют в многочисленных залах президентского дворца, в том числе кабинете главы государства. Как заявил телеканалу один из лидеров боевиков, приход «Талибана» в столицу «не вызвал возражений с американской стороны». Более того, он утверждал, что движение согласовывало размещение своих формирований в некоторых районах Кабула с американцами, избегая мест и объектов, «принадлежащих силам США».

Кроме того, под контроль радикалов перешли все столичные госучреждения, они также организовали ночное патрулирование города.

Как сообщил ТАСС источник в афганской столице, с разницей приблизительно в 50 минут из кабульского аэропорта вылетают военно-транспортные самолеты, предположительно американские.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Как уточняется, соответствующее заявление было сделано после объявления о взятии Кабула без боя.

Тем не менее ранее этим же днем, 15 августа, итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле сообщил о том, что в учреждение было доставлено как минимум 80 раненых.

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Кроме того, по информации агентства 1TV News, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

На фоне обострения ситуации многие посольства, в том числе Финляндии, Германии, Чехии, объявили о прекращении работы в Кабуле. Сотрудники дипмиссии готовятся в эвакуации из столицы Афганистана.