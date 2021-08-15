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Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане

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Посольство Финляндии в Кабуле прекращает свою работу. Об этом 15 августа сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто.

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«Мы приняли решение временно закрыть посольство Финляндии в Кабуле», — сказал министр в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Как отметил Хаависто, сейчас сотрудники посольства находятся в Кабуле, они ждут эвакуационного рейса.

Кроме того, правительство Финляндии в воскресенье приняло решение принять в страну 170 человек, которые изъявили желание переехать из Афганистана. Речь идет о тех гражданах, которые работали в посольстве Финляндии в Кабуле. В квоту входят сотрудники и члены их семей.

«На первом этапе Иммиграционная служба Финляндии отвечает за прием перемещенных сотрудников и их семей в Финляндию. Им будет предоставлен вид на жительство», — сообщили в МИД.

Ранее в этот день Германия приостановила работу посольства в столице Афганистана. МИД ФРГ также призвал граждан Германии покинуть Афганистан.

Как сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter, сотрудники посольства в Кабуле уже были эвакуированы из посольства и перевезены в аэропорт.

В этот же день временно прекратило работу посольство Канады в Афганистане.

Сотрудники дипломатической миссии США были перевезены в аэропорт Кабула из соображений безопасности. Они продолжат работу там.

Кроме того, о прекращении работы своих дипломатов в Кабуле заявили Швеция, Дания и Норвегия, Чехия и некоторые другие страны.

При этом российские дипломаты продолжают работать в Афганистане. В воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что безопасность дипломатов РФ обеспечивается внутренними силами, а участники «Талибана» (запрещено в РФ) гарантировали безопасность посольства России.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. Талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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