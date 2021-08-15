США перенесут свое посольство в Афганистане в аэропорт Кабула

Сотрудников посольства США в Афганистане в свете продолжающегося наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) доставляют в аэропорт столицы республики Кабула из соображений безопасности. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Персонал посольства США в Кабуле перевозят в аэропорт, чтобы он мог спокойно и безопасно выполнять свою работу», — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC News.

Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники Североатлантического альянса (НАТО) продолжают оставаться в столице Афганистана Кабуле.

Также в воскресенье представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ранее, 15 августа, стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.