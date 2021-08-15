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Германия приостановила работу посольства в Афганистане

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Германия с 15 августа приостанавливает работу посольства в столице Афганистана. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в МИД ФРГ.

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Внешнедипломатическое ведомство также призывает граждан Германии покинуть Афганистан.

«Ситуация с безопасностью серьезно ухудшилась. Германское посольство в Кабуле закрыто с 15 августа 2021 года. Гражданские терминалы международного аэропорта Кабула также закрыты», — цитирует сообщение Spiegel.

Как сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Twitter, сотрудники посольства в Кабуле уже были эвакуированы из посольства и перевезены в аэропорт. Эвакуация граждан начнется 15 или 16 августа.

В этот же день временно прекратило работу посольство Канады в Афганистане.

Сотрудники дипломатической миссии США были перевезены в аэропорт Кабула из соображений безопасности. Они продолжат работу там.

Кроме того, о прекращении работы своих дипломатов в Кабуле заявили Швеция, Дания и Норвегия, Чехия и некоторые другие страны.

При этом российские дипломаты продолжают работать в Афганистане. В воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что безопасность дипломатов РФ обеспечивается внутренними силами, а участники «Талибана» (запрещено в РФ) гарантировали безопасность посольства России.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. Талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

При этом президент Афганистана Ашрафа Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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