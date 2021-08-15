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Посольство РФ объявило о готовности работать с переходным правительством Афганистана

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Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана. Об этом 15 августа сообщили ТАСС в дипломатической миссии РФ в Кабуле.

«Да, [РФ] готова сотрудничать с переходным правительством», — заявили в посольстве.

В воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов также заявил, что ситуация в Афганистане сложилась удручающая, президент Ашфар Гани бежал из страны.

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«Оцениваю так, как она есть: она удручающая. Она говорит о полном развале — военном и политическом. Как мне сообщили буквально несколько минут назад, Ашраф Гани бежал из страны, наверное на одном из американских самолетов, здесь уже добавить нечего», — рассказал Кабулов каналу РЕН ТВ.

Он добавил, что российская дипломатическая миссия в Афганистане работает в штатном режиме. Безопасность дипломатов РФ обеспечивается внутренними силами, а участники «Талибана» (запрещено в РФ), как напомнил Кабулов, гарантировали безопасность посольства России.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности Гани якобы направился в Таджикистан.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Кроме того, публиковалась информация, что талибы, которые приблизились к столице Афганистана, получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город.

Политолог Андрей Манойло в воскресенье выразил сомнение, что движение «Талибан» при полном захвате власти в Афганистане сможет создать серьезное правительство, выстраивать отношения с другими странами и решать экономические проблемы.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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