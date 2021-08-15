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Эксперт оценил перспективы талибов в Афганистане при полном захвате власти

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Не факт, что движение «Талибан» (запрещено в России) при полном захвате власти в Афганистане сможет создать серьезное правительство, выстраивать отношения с другими странами и решать экономические проблемы. Такое мнение 15 августа выразил политолог Андрей Манойло, комментируя сообщения о том, что талибы вошли в столицу Афганистана и намерены начать переговоры о передаче власти временному правительству.

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«Совершенно разные вещи — захватить власть и удержать ее. Если движение «Талибан» было достаточно успешно в военном плане и отчасти в административном на протяжении длительного периода времени в тех частях страны, которые они занимали и контролировали, и то многие части они контролировали только ночью, а днем там действовали официальные власти, то совершенно не факт, что, взяв всю полноту власти в стране, они проявят себя как серьезное правительство, которое сможет решать экономические проблемы и выстраивать конструктивные отношения с другими государствами на международном уровне. Этим талибы никогда не занимались, и у них по большому счету кадров подготовленных нет», — рассказал Манойло каналу РЕН ТВ.

Эксперт также высказал мнение, что талибы не изменят своего подхода к ведению политики, а будут действовать так же, но на большей территории. Манойло напомнил, что представители «Талибана» говорили, что сами могут взять власть, если им это потребуется.

Ранее в этот день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана.

Кроме того, публиковалась информация, что талибы, которые приблизились к столице Афганистана, получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о ведении переговоров пока не поступало.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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