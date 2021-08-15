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Швеция приступила к эвакуации работников посольства в Афганистане

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Весь персонал посольства Швеции в столице Афганистана Кабуле покинет дипмиссию в течение суток. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает портал Al Arabia.

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Ранее в пятницу, 13 августа, глава МИД королевства Анн Линде написала в Twitter, что ведомство лишь сокращает количество сотрудников в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. До этого они взяли под контроль город Майданшахр, столицу провинции Вардак. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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