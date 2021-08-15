Эвакуация в Кабуле сопровождается звуками выстрелов

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Видео, сделанное очевидцем в аэропорту, 15 августа публикует канал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видны вспышки в небе. Кроме того, по информации агентства 1TV News, опубликованной в Twitter, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Ранее в воскресенье представитель Североатлантического альянса сообщил, что все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации.

В этот же день представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

На фоне обострения ситуации многие посольства, в том числе Финляндии, Германии, Чехии, объявили о прекращении работы в Кабуле. Сотрудники дипмиссии готовятся в эвакуации из столицы Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.