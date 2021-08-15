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Эвакуация в Кабуле сопровождается звуками выстрелов

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Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Видео, сделанное очевидцем в аэропорту, 15 августа публикует канал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видны вспышки в небе. Кроме того, по информации агентства 1TV News, опубликованной в Twitter, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Ранее в воскресенье представитель Североатлантического альянса сообщил, что все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации.

В этот же день представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

На фоне обострения ситуации многие посольства, в том числе Финляндии, Германии, Чехии, объявили о прекращении работы в Кабуле. Сотрудники дипмиссии готовятся в эвакуации из столицы Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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