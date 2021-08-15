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Президент Афганистана объяснил решение уйти в отставку

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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) готовились атаковать Кабул. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил президент Афганистана Ашраф Гани. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

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При этом Гани не уточнил, в какую страну он отправился из Афганистана.

«Талибы выиграли с оружием в руках и теперь несут ответственность за честь, собственность и самозащиту своих соотечественников... Никогда в истории сила не давала никому легитимности и никогда не этого будет», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Гани, талибам предстоит новое историческое испытание.

«Либо они сохранят имя и честь Афганистана, либо отдадут приоритет другим местам и сетям», — отметил он.

В воскресенье движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Позднее СМИ сообщали, что талибы мирно вошли в Кабул. Они спокойно передвигаются по городу и не встречают сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности он якобы направился в Таджикистан. В Сети было опубликовано видео с Гани, сделанное в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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