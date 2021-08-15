Покидающего Афганистан президента страны сняли на камеру

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из страны на самолете. Кадры, сделанные в аэропорту, когда президент поднимался по трапу, 15 августа были опубликованы в Сети.

В воскресенье в СМИ была опубликовала информация о том, что Гани подал в отставку и покинул страну. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан.

В этот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

По сообщениям журналистов, талибы уже мирно вошли в город. Они передвигаются по городу спокойно, не встречая какого-либо сопротивления. Кроме того, представители «Талибана» рассказали, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Журналистка из Индии Каника, которая сейчас находится в республике, рассказала, что Кабул охватила паника после новостей о том, что к городу приближаются боевики движения «Талибан».

По словам Каники, сейчас ситуация становится спокойнее. На улицах тихо, а люди сидят по домам в ожидании дальнейших действий со стороны «Талибана» и властей страны.

По сообщениям итальянской организации Emergency, клиника которой расположена в Кабуле, в результате столкновений на окраинах столицы Афганистана пострадали минимум 40 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.