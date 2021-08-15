Журналистка рассказала о панике в Кабуле из-за приближения талибов

Столицу Афганистана охватила паника после новостей о том, что к Кабулу приближаются боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом 15 августа рассказала Каника, гражданка Индии, которая работает в городе корреспондентом.

«Как только появились первые сообщения о том, что «Талибан» дошел до окраины города, людей охватила паника, они старались не выходить из своих домов, прятались в безопасных местах», — рассказала она «Известиям».

Каника добавила, что тревожные новости поступают каждую минуту. Местные жители надеются, что передача власти от правительства Афганистана к талибам пройдет мирно. Кроме того, граждане надеются на открытие магазинов, рассказала журналистка.

«Люди очень надеются, что уже завтра все вернутся к нормальной жизни. Люди очень надеются, что правительство официально отступит, а талибы придут к власти. Здесь ждут этого, потому что надеются, что это поможет выйти из многолетнего конфликта», — рассказала журналистка из Индии.

По словам Каники, сейчас ситуация становится спокойнее. На улицах тихо, а люди сидят по домам в ожидании дальнейших действий со стороны «Талибана» и властей страны.

Ранее в этот день СМИ сообщали, что талибы мирно вошли в Кабул. Они спокойно передвигаются по городу и не встречают сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Также в воскресенье движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности он якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.