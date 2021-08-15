«Талибан» захватил государственное телевидение Афганистана

Организация «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватила государственное телевидение Афганистана. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Sputnik Arabic.

Таким образом под контроль талибов было взято здание телевидения страны, расположенное в Кабуле: на правительственном канале транслировалось выступление одного из членов «Талибана».

В ходе своей речи он призвал афганское население сохранять спокойствие.

Как уточняется, соответствующее заявление было сделано после объявления о взятии Кабула без боя.

Тем не менее ранее этим же днем, 15 августа, итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле сообщил о том, что в учреждение было доставлено как минимум 80 раненых.

Эвакуация граждан из Кабула проходит под звуки выстрелов. На месте посадки людей на борт военно-транспортного самолета дежурят военные. Кроме того, по информации агентства 1TV News, в афганской столице произошло несколько взрывов.

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого талибы объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

На фоне обострения ситуации многие посольства, в том числе Финляндии, Германии, Чехии, объявили о прекращении работы в Кабуле. Сотрудники дипмиссии готовятся в эвакуации из столицы Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.