Дипломаты США уничтожили флаги страны перед вылетом из Кабула

Дипломаты посольства Соединенных Штатов в Афганистане уничтожают американские флаги на фоне захвата Кабула боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает издание Star and Stripes.

Правительство США распространило директиву об уничтожении флагов, предметов символического значения и определенных документов страны на территории Кабула. Однако один из дипломатов, беседуя с изданием, достал и показал американский символ: сотрудник дипведомства по своему желанию решил сохранить флаг.

Некоторые американские сотрудники посольства и вовсе не заметили своего отъезда: они рассказали, как оставили на рабочих столах некоторые личные вещи, прежде чем отправиться в кабульский аэропорт на военном вертолете.

Отмечается, что некоторым афганцам, которые в прошлом сотрудничали с ведомствами США, были выданы специальные визы для того, чтобы покинуть свою страну. Тысячи людей смогли уехать от боевиков «Талибана», однако по факту подобных афганских граждан насчитывается гораздо больше: часть не в курсе одобрения их заявок на вылет из Афганистана, а кто-то не смог покинуть свои родные города по причине наступления боевиков. Их судьбой дипломаты США обеспокоены больше всего.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».