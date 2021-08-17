Байден назвал срок завершения войны в Афганистане

Эвакуация американскими военными из аэропорта Кабула иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом, положит конец продлившейся 20 лет войне. Об этом заявил в понедельник, 16 августа, президент США Джо Байден.

Трансляция выступления главы американского государства велась в Twitter Белого дома.

«Речь идет о краткосрочной операции. Ее цель ограничена: провести эвакуацию», — сказал Байден.

По словам президента Соединенных Штатов, после этого «завершится вывод войск, и война завершится». Планируется, что это произойдет до конца августа.

Ранее в понедельник как минимум семь человек погибли в аэроузле Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. В это число входят афганцы, упавшие с взлетавшего американского самолета.

Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

В воскресенье, 15 августа, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно вошли в Кабул, где не встретили сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.