Семь человек погибли в аэропорту Кабула из-за хаоса при эвакуации

Семь человек погибли в аэропорту Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Associated Press.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь.

Помимо этого, во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдалась сильная давка.

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