МИД России заявил об ответственности США за хаос в аэропорту Кабула

Хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Об этом сообщил в понедельник, 16 августа, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«Американцам приспичило прислать 5 тыс. пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество своих сотрудников. Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю. Они были, видимо, вынуждены прекратить временно прилеты и посадки гражданских рейсов. Этим и создали хаос и по большому счету бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула», — сказал он.

Вместе с тем Кабулов уточнил, что Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия.

Ранее в этот день агентство Asvaka опубликовало кадры, на которых видно, как два человека падают с самолета. При этом на другом видео можно заметить, как упавшие пытались привязать себя к обтекателю шасси перед взлетом. По данным афганских СМИ, речь идет об американском транспортном самолете, вылетевшем ранее из Кабула.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующей данную видеозапись. Она уточнила, что в силу специфики работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых «у неподготовленного человека кровь стынет в жилах».

При этом France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

В тот же день представители движения «Талибан», запрещенной в РФ террористической организации, подчеркнули, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

15 августа талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.