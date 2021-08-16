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Военные США устроили стрельбу в аэропорту Кабула

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Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу, сообщило агентство France-Presse 16 августа.

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«Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух <...> Я видел, как одну девушку раздавили и убили», — передает агентство слова очевидца.

Телеканал Аl-Jazeera сообщил, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

15 августа США совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула. Ряд стран также объявили об эвакуации сотрудников своих посольств.

СМИ опубликовали кадры из столицы. На кадрах Insider Paper видны бегущие к аэропорту семьи с сумками и чемоданами. За их спинами раздается автоматная очередь. Люди оборачиваются на бегу и скрываются в здании. Жители оставляют дома, общественные службы и магазины не работают, на дорогах пробки.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками движения Талибан (запрещено в РФ) должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Кабул был взят движением «Талибан» накануне. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Сотрудники НАТО пока остаются в столице Афганистана. США возложили на себя управление полетами из Кабула. В пресс-службе Госдепа сообщили, что в течение 48 часов военный контингент будет расширен до почти 6 тыс. человек, миссия же США будет сосредоточена «исключительно на содействии усилиям по вывозу американских граждан» и «управлении воздушным движением».

17 июня президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что турецкие военные будут обеспечивать безопасность аэропорта Кабула по завершении миссии НАТО в регионе, передает «Газета.ру».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируют до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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