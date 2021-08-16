США эвакуировали сотрудников посольства в аэропорт Кабула

Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула. Об этом в воскресенье, 15 августа, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всех сотрудников посольства в настоящий момент завершена. Все сотрудники посольства находятся на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, периметр которого охраняется военными США», — заявил он.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Представители движения «Талибан» заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.