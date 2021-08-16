Прямой эфир
Мир
Сотни афганцев намерены покинуть страну после взятия Кабула
Армия
Военные врачи ЮВО развернули инфекционный центр в Северной Осетии
Мир
Не менее 21 человека погибли в ДТП в Нигерии
Мир
США эвакуировали сотрудников посольства в аэропорт Кабула
Мир
Жителям Кабула рекомендовали не выходить на улицу до 7 утра
Общество
В 17 регионах РФ стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
Мир
Более 60 стран заявили о необходимости безопасного выезда афганцев
Мир
Британия назвала взятие Кабула своим «самым крупным провалом» за 65 лет
Мир
ООН пообещала $8 млн для пострадавших от землетрясения в Гаити
Сюжет:

США эвакуировали сотрудников посольства в аэропорт Кабула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты совершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства на территорию аэропорта Кабула. Об этом в воскресенье, 15 августа, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всех сотрудников посольства в настоящий момент завершена. Все сотрудники посольства находятся на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, периметр которого охраняется военными США», — заявил он.

Сайгонский синдром: почему столица Афганистана сдалась без сопротивления
И что смена власти в Кабуле может означать для России

15 августа боевики террористической организации «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Представители движения «Талибан» заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021